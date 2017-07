St. Georgen Bauhof wird zum Konzertsaal

St. Georgen (dvs). "Während der gesamten Festivalwoche lassen wir die Grenzen verschwinden, kümmern uns nicht um Titel wie Unterhaltungsmusik, Ernste Musik, Pop, Jazz und Moderne. Alles, was uns interessiert, ist Qualität und dafür braucht es weder Schubladen noch die ganz großen Namen des Musik-Business", umschreibt Kars­ten Dönneweg das Konzept der Jubiläumsausgabe und verspricht spannende Konzerte und tolle Unterhaltung auf gewohnt hohem künstlerischem Niveau.

Erstes Highlight beim Eröffnungskonzert

Bereits beim Eröffnungskonzert erwartet die Besucher ein Highlight. Es beginnt ganz klassisch, mit Schuberts Streichquartett Nr. 13 Rosamunde, darauf folgt das David Gazarov-Trio, eine Jazzformation bestehend aus Obi Jenne, Mini Schulz und David Gazarov, die in diesem Jahr bereits auf vielen Sommerfestivals und in Konzertstätten wie dem Teatro Romana in Verona große Erfolge feierte. Am Schluss des Konzertes werden beide Ensembles mit eigenen Arrangements musikalisch zusammengeführt.