St. Georgen Bauernweisheit mit Naturgegebenheiten

Lützow fragte die Gäste nach ihren Empfindungen beim Betrachten des Bauernhauses. Diese sprachen von Heimeligkeit oder Schutz. Das Haus sei die Auseinandersetzung von 500 Jahren Bauernweisheit mit Naturgegebenheiten, so Lützow. Es beschütze das Lebendige, sperre aber auch Leben aus. So seien Geistesleistungen oft damit verbunden, Lebenselemente zurückzudrängen. Es liege am Bauern, die Dinge im Gleichgewicht zu halten.

Der Mensch sei immer Teil des Systems und beeinflusse es, selbst als reiner Beobachter, machte Lützow einen Ausflug in die Quantenphysik. Eine Handlung aus Freude sei etwas ganz Anderes als die reine Arbeitsroutine ohne innere Beteiligung. Gut genug sei etwas nur, wenn es mit Freude getan werde.

Lützow ging auch auf Lebenszyklen ein. Pflanzen verlören an Vitalität, wenn sie nicht dem Winter ausgesetzt seien. Der gesammelte Dung werde zu etwas Mineralischem, nähere sich dem Leben und stelle eine große Spannung zur modernen Solaranlage auf dem Dach dar.

Auch im Wald könne man das bäuerliche Denken erleben. Nur einzelne Bäume würden gefällt, es gebe nie einen Kahlschlag und so bleibe das System stabil. Nach der Führung durften sich die Gäste in der gemütlichen Küche des Hofes bei heißem Tee, Kuchen und anderen Leckereien aufwärmen. Antje Lützow lud zum Stricken oder Spinnen ein und Hans-Hartwig Lützow erzählte Hofgeschichten.