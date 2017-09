St. Georgen. Am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr spielt die Band "Querbeet" im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe in St. Georgen. Der Name ist Programm. Die Musiker aus Tennenbronn und Hardt spielen Lieder aus den Bereichen Rock, Pop, Folk und Klassik und bieten damit ein vielseitiges und kurzweiliges Programm, versprechen die Veranstalter. Die Auswahl der Lieder ist geleitet von dem ethischen Grundsatz Albert Schweitzers "Ehrfurcht vor dem Leben". Mit dabei ist auch der ökumenische Friedensgebetskreis Tennenbronn, der den Abend mit passenden Texten gestaltet. Lieder und Texte wollen zum Nachdenken anregen, aber auch aufmuntern, um nicht müde zu werden auf dem Weg zu einer friedlicheren und gerechteren Welt. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Evangelische Erwachsenenbildung, Ökumenischer Arbeitskreis St. Georgen.