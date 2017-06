St. Georgen Bahnwärterhäusle neues Domizil für den Jugendtreff

Die jüngste Sitzung hatte das Jugendplenum zu den "Weltfairänderern" in den Klosterhof verlegt. Die Vorsitzende Sara Raimondo berichtete von einer Klausurtagung im Freizeitheim Lindenbüble. Mit dabei waren auch Ehemalige und Mitglieder des Gemeinderats. Einige Projekte wurden besprochen.

Bei einem Stadtrundgang kamen Mitglieder des Jugendgemeinderats auch beim Lorenzhaus vorbei. Die Senioreneinrichtung hat einen renovierungsbedürftigen Ziegenstall. Sara regte an, Jugendgemeinderäte könnten bei der Sanierung helfen. Die Resonanz war aber eher zurückhalten.

Die Vorsitzende berichtete zudem über eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl in Zusammenarbeit mit dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Zugesagt hätten bereits die Bewerber von SPD, Linken und CDU. Die öffentliche Veranstaltung ist am Mittwoch, 12. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr in der Stadthalle. Für die TSG-Schüler der Klassen neun bis elf wird es eine Pflichtveranstaltung. Kommen dürfen aber auch interessierte Erwachse. Das gesamte Publikum soll die Möglichkeit bekommen, Fragen an die Kandidaten zu stellen.