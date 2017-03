St. Georgen Autofahrer kracht ins Heck der Vorderfrau

St. Georgen-Peterzell. Der Lenker eines Kastenwagens fuhr gegen 16 Uhr von St. Georgen kommend in Richtung Peterzell und wollte auf Höhe des Brudermoosparkplatzes nach links abbiegen. Eine nachfolgende 74-Jährige musste deshalb mit ihrem Opel anhalten.

Ein sich hinter der Frau befindlicher 57-jähriger Ford-Lenker erkannte diese Situation zu spät, versuchte vergeblich eine Ausweichbewegung einzuleiten und krachte versetzt in das Heck des Opels. Das Auto der 74-Jährigen wurde dadurch von der Straße und gegen einen Baum geschleudert.

Die Opel-Fahrerin blieb dabei glücklicherweise unverletzt, bilanziert die Polizei. Der Unfallverursacher zog sich in seinem Ford leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 31 000 Euro.