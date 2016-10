St. Georgen-Peterzell. Da sah der Eigentümer rot: in Unbekannter hat einen in der Mühlwiesenstraße abgestellten Opel Meriva mit schwarzer Farbe beschmiert und somit einen mehrere hundert Euro zu Buche schlagenden Sachschaden an dem Fahrzeug angerichtet. Die Polizei St. Georgen nimmt sachdienliche Hinweiese unter Telefon 07724/ 94 95 00) entgegen.