St. Georgen Ausstellung ist bunt und abwechslungsreich

Laut Vorstandsmitglied Dieter Mauch ist die Ausstellung von Mitgliedern und Künstlern bestückt, zu denen der Verein zum Beispiel bei Atelierbesuchen Verbindungen schuf. Es handle sich um eine sehr farben- und formenträchtige Ansammlung von Werken. Er sei jedes Mal erstaunt, welchen Charakter der Raum annehme. Die Ausstellung stehe unter dem Motto "Kunst verbindet".

Mauch verwies auf kreative Ideen, um das für den Betrieb des Kunstraums nötige Geld zu sammeln. Eine davon war der Verkauf von Losen, der bei der Jahresausstellung startete. Diese sind eigene, kleine Kunstwerke. Für jeweils zehn Euro fanden sie reißenden Absatz. Zu gewinnen gibt es Werke der an der Ausstellung teilnehmenden Künstler. Die Verlosung findet am 7. Januar statt. Die Gewinner werden aus 300 nummerierten Quarzsteinen gezogen. Er rechne damit, dass sich eine rege Tauschbörse bilden werde, so Mauch. Ein paar Werke würden auch versteigert. Es gelte das höchste, bis zum 7. Januar abgegebene Gebot.

Zu Gast waren mit Irmgard Weisser und Lore Will zwei Organisatorinnen der "Quadrat"-Ausstellungen. Da sie in die Jahre gekommen seien, würden sie dies nicht mehr tun, so Will. Deshalb übergaben Weisser und Will das Restvermögen der Künstlervereinigung, 500 Euro, an den Kunstverein. Das Geld stammt laut Will aus Sammlungen für Quadrat-Ausstellungen und dem Plakatverkauf.