Der Verein der Hundefreunde bietet an zwei Tagen etwas Außergewöhnliches im Brigachhaus. Am Freitag, 24. und Samstag, 25. März, sind jeweils um 20 Uhr zwei "Diven on Tour". Trude Bunker und Miss "B" bieten Comedy, Parodie und Travestie. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Hundefreunde bewirten. Karten gibt es für 18,50 Euro bei Diana Scherer, Telefon 0170/9 02 91 23. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Foto: Veranstalter