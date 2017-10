St. Georgen Ausflug nach Rottweil

Die Gründung dieser Saline war im Jahre 1824, als man bei einer Tiefbohrung auf ein Steinsalzlager stieß. Bis zu ihrer Stilllegung im April 1969 wurden in der Saline etwa 2,75 Millionen Kubikmeter Sole gefördert. Dem Engagement des 1975 gegründeten Solebadvereins Rottweil ist es zu verdanken, dass die Reste der ehemaligen Salinengebäude erhalten und für museale Zwecke nutzbar gemacht werden konnten.

Salzgewinnung ist dort einzigartig dokumentiert

Das Salinenmuseum Unteres Bohrhaus ist das einzige Museum, das die Salzgewinnung in der Region vom Mittelalter bis in die Gegenwart dokumentiert. In den ab 1826/1833 errichteten Gebäuden des Unteren Bohrhauses sind mehrere Pumpwerke mit Wasserradantrieb aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Im halbkugelförmigen Solerundbehälter ist eine Dauerausstellung, die die Geschichte der Saline Wilhelmshall dokumentiert.