St. Georgen Ausflug gibt Einblick in Welt der Kräuter

Ziel ist der Hochschwarzwald. Erster Stopp ist am Titisee. Die Teilnehmer erleben eine Schauspielführung im Stil der 1920er-Jahre unter dem Motto "Frau von Pösel ist wieder zur Sommerfrische am See". Sie ist reich, versnobt und scharf auf Männer. Anschließend bleibt genug Zeit, um eine Bootsfahrt zu unternehmen und etwas zu essen.

Am Nachmittag führt die Kräuterfachfrau Gisela Schreiber fünf Kilometer über einen mystischen Weg von Altglashütten zum Windgfällweiher. Diese nahezu unberührte Landschaft besticht durch eine besonders große Pflanzenvielfalt: Holunder, Schlehe, Eberesche, Weißdorn, Schneeball, Engelwurz, Beinwell und viele andere Kräuter säumen den Weg.

Von Gisela Schreiber erfahren die Teilnehmer, wie sie die Kräuter nutzbar machen können. Zum Abschluss gibt es im Hotel Peterle in Falkau ein Drei-Gang-Gourmet-Menu mit Wildkräutern.