Der AWO-Ortsverein St. Georgen unternahm mit seinen Mitgliedern und Freunden eine Ausfahrt an den schönen Bodensee. Die Fahrt über das Hinterland brachte die Gruppe zunächst nach Konstanz. Mit der Fähre ging es weiter nach Meersburg bei herrlichem Sonnenschein. Zur Einkehr am Abend machte die Gruppe dann schließlich noch Halt in der Gaststätte Waldrast in Vöhrenbach. Glücklich und zufrieden erreichten die Ausflügler gegen 21 Uhr wieder St. Georgen. Foto: Reuter