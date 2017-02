St. Georgen Ausbildung und Finanzierungsmöglichkeiten

Ob die Auszubildenden lieber mit jüngeren oder älteren Kindern arbeiten, merken sie bei den zahlreichen Praktika sehr schnell. In beiden Ausbildungsgängen ist es an den Zinzendorfschulen möglich, mit zusätzlichem Unterricht und Prüfungen die Fachhochschulreife zu erlangen, die Katholische Hochschule Freiburg bietet Absolventen der Königsfelder Fachschulen ein verkürztes Studium des Bachelorstudiengangs Pädagogik.

Seit vergangenem Jahr ist an beiden Fachschulen neben dem BAföG auch die Förderung von Schulentgelt und Unterhalt durch das AFBG möglich. Dieses sogenannte Aufstiegs-BAföG wird elternunabhängig und teilweise ein kommensunabhängig ermittelt.

Wer nicht zur Informationsveranstaltung kommen konnte, hat am 20. März um 18 Uhr eine weitere Gelegenheit, sich im Erdmuth-Dorotheen-Haus, Zinzendorfplatz 11 in Königsfeld über die Ausbildung für einen Beruf mit Kindern und Jugendlichen an der Fachschule für Sozialwesen und der Fachschule für Sozialpädagogik der Zinzendorfschulen zu informieren.