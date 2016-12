St. Georgen Aus der Comara KG wird die Comara GmbH

Die von der Comara KG entwickelte Software überwacht und verbessert im Bereich der Zerspanung die Transparenz, Steuerung und Zusammenarbeit im Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette auf Basis stets aktueller Fertigungsdaten aus den einzelnen Zerspanungsprozessen. Darüber hinaus können mit der in der Gesellschaft entwickelten Software appCom Daten aus der Fertigung zum "Internet of Everything" verlinkt werden. Rückwirkend zum 1. Oktober übernimmt die neu gegründete Comara GmbH, ebenfalls mit Sitz in St. Georgen, den Geschäftsbetrieb der Comara KG. Der Hauptgesellschafter der neu gegründeten Comara GmbH ist die Tübinger Walter AG.

Die Walter AG wurde 1919 von Richard Walter gegründet und zählt heute zu den international führenden Unternehmen der Metallbearbeitung. Rund 3600 Mitarbeiter entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit richtungsweisende Zerspanungslösungen zum Drehen, Bohren, Gewinden und Fräsen. Zahlreiche Tochtergesellschaften und Vertriebspartner gewährleisten die Lösungspräsenz der Produkte und Dienstleistungen entlang der Prozesskette beim Kunden in mehr als 80 Ländern der Welt.

