St. Georgen Aufwertung für Stadt

Bürgermeister Michael Rieger betonte, dass der Ringzug weitere Anschlüsse eröffnen würde und durch andere Fahrzeiten auch keine Konkurrenz zur Schwarzwaldbahn darstelle. Vielmehr könne eine andere Qualität in der Mobilität entstehen. Die bessere Anbindung an die Region sei eine Aufwertung für die Bergstadt und solle als "riesen Chance" gesehen werden, für die man sich so gut es geht einsetzen müsse, sagte er.

Der Kreistag hat einer Potenzialanalyse zugestimmt, das Land ist Aufgabenträger.