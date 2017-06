St. Georgen Aufstieg in die Bezirksliga glückt

St. Georgen-Peterzell. Meister! Aufstieg in die Bezirksliga! Die C-Jugend in der Spielgemeinschaft des FC Viktoria Peterzell mit dem FC Mönchweiler hat es geschafft, am Ende verdient und sorgenfrei. Denn das letzte Spiel, aus dem man sicherheitshalber einen Punkt gebraucht hätte, fand nicht statt – die gegnerische Mannschaft brachte kein Team zusammen – und da man bereits das Hinspiel mit 15:0 gewonnen hatte, wären die Sorgenfalten auch bei einem Antritt der Brigachtaler nicht besonders dick gewesen. Nie gedacht hätte man das vorher, denn bisher hatte sich die Mannschaft zwar ausgeglichen präsentiert, aber bisher hatte man nie am Aufstieg geschnuppert. In diesem Jahr waren sie aber geradezu explodiert.

Dabei waren sie nie überheblich geworden, stellte Jugendleiter Thomas Sigrist bei seiner kurzen Ansprache fest. Dafür freuten sich die Jungs umso mehr, dass Spielerpapa Matthias Aberle die Bürgerwehr zum Ehrensalut mitgebracht hatte. Und in den riesigen Pokal gab es dann auch noch (alkoholfreien) Sekt – zur Freude der beiden Trainer Daniel Storz und Daniel Haas, die mit dem klebrigen Getränk ausgiebig Bekanntschaft machten. Spielführer David Kircher zeigte sich stolz, mit dieser homogenen Mannschaft aufgestiegen zu sein. Spannend wird es im nächsten Jahr wieder, da der ältere Teil der Mannschaft in die B-Jugend aufrückt.