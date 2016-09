St. Georgen Auf der Messer den richtigen Dreh präsentiert

Die AMB ist alle zwei Jahre zur Informationsplattform der gesamten Branche, bei der rund 1500 Aussteller ihre Innovationen präsentieren. Über 90 000 Fachbesucher interessierten für dieses Angebot in Stuttgart.

Ein Ausstellungsschwepunkt waren Entwicklungen unter dem Begriff Industrie 4.0, in das die AMB Präsentation der Weisser Innovation Frame Panel (Mehrfenster-Control Panel) mit integrierter Multitouch-Funktionalität thematisch eingebettet war. Mit diesem System erhält der Bediener an der Maschine eine neuartige Unterstützung durch Funktionen wie Fehlerursachenerläuterung, Step-by-Step Anweisungen, Bedienungsanleitung an den Fingerspitzen, intelligentes Suchsystem, CAD-Ansichten und Video-Erklärungen.

Ein Höhepunkt für den Aussteller aus St. Georgen war für Weisser die Auszeichnung mit dem MM Award in der Sparte Drehen. Das Unternehmen erhielt die MM Award-Nominierung für das Frame Panel und die Auszeichnung für das eigens entwickelte und patentierte Technologieverfahren Rotationsdrehen.