St. Georgen Auf dem Weg zur Barrierefreiheit

Mit großen Maschinen ist die Deutsche Bahn in St. Georgen angerückt. Die Bahnsteige am Bahnhof auf dem höchsten Punkt der Schwarzwaldbahn sollen um 20 Zentimeter erhöht und somit barrierefrei werden. Es ist dann ein ebenerdiger Zutritt in die Bahn möglich. Kleinere Vorarbeiten laufen bereits seit einigen Tagen. Der betroffene Bereich ist bereits abgesperrt.

Nur am Wochenende Zugang zu Gleis eins

Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen an Bahnsteig eins. Nach Auskunft der Bahn können Fahrkarten von Montag bis Freitag am Videoverkaufsschalter in der Bahnhofshalle gelöst werden. Samstag und Sonntag soll der Fahrkartenautomat an Gleis 1 weiter zugänglich sein. Sollten hier Schwierigkeiten auftreten, gibt es die Möglichkeit, direkt im Zug beim Zugbegleiter Fahrkarten zu kaufen, versprechen die Planer.