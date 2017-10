St. Georgen Auch Gebärdensprache hat Dialekte

St. Georgen. Um kurz nach halb vier Uhr eilen die letzten Zuhörer in die Lesezeit-Ecke der Stadtbibliothek. Mitarbeiterin Gabi Eimer begrüßt das Publikum schon mit dem grünen Bücherdrachen, dem rote Haare aus den Ohren sprießen. Währenddessen gebärdet Jana Kaiser, sie ist Dolmetscherin für Gebärdensprache, was Gabi Eimer sagt.

"Warum spricht sie so leise?", fragt ein kleiner Junge, der Jana Kaiser ganz genau beobachtet. Denn neben ihren Händen bewegt sie beim Übersetzen auch ihre Lippen. Sie komme immer dann ins Spiel, wenn eine gehörlose Person mit jemandem spreche, der keine Gebärdensprache kann, fasst die 25-Jährige für die jüngeren Zuhörer zusammen. Sie selbst suche regelmäßig die Stadtbibliothek auf. Daher habe sie gerne zugesagt, als Lucia Kienzler sie zur Lesezeit einlud.

Aufmerksam folgen die etwa 20 Besucher also den Ausführungen von "Anton und Stups" – zum einen mit den Ohren und zum anderen mit den Augen. Und auch selbst will der ein oder andere aktiv werden. "Darf ich den Steckbrief vorlesen?", meldet sich ein Junge. Nach der Vorlesegeschichte stellen einige Neugierige Fragen und wollen wissen, wie verschiedene Begriffe gebärdet werden. Dabei erklärt sie auch, dass es verschiedene Dialekte in der Gebärdensprache gibt. Die Farbe Grün oder der Hund werde je nach Region anders gestikuliert. "Dadurch, dass die Sprache so bildhaft ist, kann man sich recht gut unterhalten, solange es keine tiefergehenden Gespräche sind", erklärt sie auf Nachfrage.