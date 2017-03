St. Georgen Auch Doping wird thematisiert

Fast 100 der inzwischen 3100 Mitglieder waren zur Hauptversammlung ins Münsterzentrum gekommen und hörten – abgesehen vom derzeitigen Streit – nur positive Berichte. Die Sektion ist eingebunden in das Netz des Landes- und Bundesverbandes, die sich als mittlerweile anerkannte Naturschutzverbände auch politisch einbringen.

Da Sportklettern bei der nächsten Olympiade auf dem Wettkampfprogramm stehen werde, beschäftige man sich mit dem Thema Doping. Ebenso habe man ein neues Leitbild für den Leistungssport Klettern entwickelt, berichtete der bisherige Vorsitzende Martin Kramer. Themen waren auf Sektionsebene ein verbesserter Internetservice, für Tourenanbieter ein Krisenmanagement auf Touren, sowie einheitliche Bewertungen der Angebote in Sachen Schwierigkeit, Kondition und Anforderungen. Ausbildungsreferentin Isabell Kuner rührte die Werbetrommel für die Ausbildung zum Übungsleiter und erhielt viel Lob für ihre bisher erfolgreiche Arbeit. Vor allem für Skitouren gehen regelmäßig mehr Anmeldungen ein als Plätze vorhanden sind, daher werden dringend weitere Übungsleiter gebraucht.

Fritz Weißer meldete für das Berichtsjahr 2017 Wander- und Bergtouren mit durchschnittlich 24 Teilnehmern. Hansjörg Dufner von der Bergsteigergruppe Furtwangen wünschte sich in Sachen "Kletterhalle" ein gemeinsames "Ziehen an einem Strang". Bergsportwart ­Andreas Rieger bedauerte, dass das Interesse für alpines Klettern abgenommen habe und berichtete, dass die Gruppengröße bei Skitouren aus Sicherheitsgründen verkleinert wurde. Für die Gestaltung der Sektionsabende kündigte er ein "Neues Konzept" an. Matthias Ebert vertritt den DAV bei diversen Naturschutzverbänden und setzt sich für ein naturverträgliches Tourengehen ein. Negativ aufgefallen seien vor allem Schneeschuhgeher, die häufig keine Rücksicht auf das störungsempfindliche Auerhuhn nehmen.