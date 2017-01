St. Georgen Arbeit mit Straßenkindern in Kolumbien nahe gebracht

Mittlerweile sind Tausende junger Pädagogikstudenten, insbesondere in Kolumbien und Deutschland, mit der Realität obdachloser, schulferner Kinder vertraut gemacht worden. Es stellt sich inzwischen sogar als eigener Studiengang dar. Schüler und Studenten der von Don Bosco Schwestern geleiteten Escuela Normal Superior María Auxiliadora in Copacabana bei Medellín werden seither in Praxis und wissenschaftlicher Theorie der Straßenpädagogik geschult.

In kleinen Gruppen besuchen sie Einrichtungen für Straßenkinder in Medellín, beispielsweise "Patio Don Bosco," "Granjas infantiles" sowie in verschiedenen umliegenden Gemeinden. Dabei arbeiten sie regelmäßig in Slums (Cabuyal, Villas de Copacabana, Yarumito, um nur einige zu nennen) sowie direkt mit Mädchen und Jungen, die auf der Straße leben. Auch in Deutschland gibt es "Straßenkinder" – nicht in St. Georgen, aber beispielsweise in Freiburg. Die Schätzungen variieren zwischen rund 9000 und 20 000 Kindern und Jugendlichen.

Straßenpädagogik fester Ausbildungs-Bestandteil