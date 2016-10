St. Georgen Arbeit im Jugendgemeinderat reizt

Wahlberechtigt sind alle 14- bis 21-Jährigen aus der Kernstadt und den Ortsteilen. Die verschickte Wahlinformation enthält einen Code (TAN), mit dem die Wahl freigeschaltet wird. Das Ergebnis wird in einer Wahlparty am 20. November bekannt gegeben.

Mara Bieg (15 Jahre/Thomas-Strittmatter-Gymnasium) will sich für neue Projekte einbringen, die Stadt für Jugendliche attraktiver gestalten. Außerdem will sie die politische Struktur besser kennenlernen.

Kevin Wolf (14/Robert-Gerwig-Schule) möchte sich für die Jugend einsetzen.

Gabriel Dörr (15/TSG) sieht als Schwerpunkt die Interessen der Jugendlichen im Stadtentwicklungsprozess. Er möchte "für uns alle die Stadt attraktiver machen".

Alexander Wöhrle (15/Freie Schule Brigach) wollte schon immer St. Georgen ­helfen.

Letizia Galasso (15/Zinzendorfschulen) würde gerne die Interessen und Anregungen der Jugendlichen vertreten.

Philipp Stockburger (16/Auszubildender zum KFZ-Mechatroniker) will weiter am Projekt "Rondell" arbeiten, sich aber auch neuen Herausforderungen stellen.

Martin Gönner (14/RGS) interessiert sich für Kommu nalpolitik und würde gerne die Bergstadt schöner machen.

Luca Sergio (14/TSG) hält die Anliegen und die Interessen der Jugendlichen für mindestens genauso wichtig wie die der Erwachsenen.

Vincent Haas (17/TSG) möchte in seiner Stadt etwas verändern können.

Ronja Schlegel (14/RGS) findet es wichtig, in St. Georgen etwas zu verändern.

Marcel Jahn (18/Biotechnisches Gymnasium) möchte sich an den Arbeiten im Bahnwärterhäusle beteiligen. Außerdem will er sich am Rondell für weitere Flutlichtzeiten einsetzen und beim Contests engagieren.

Simon Kessler (15/TSG) will sich an der Entwicklung der Stadt beteiligen und seine Ideen einbringen.

Nathalie Rösiger (17/TSG) möchte etwas bewirken, sich für die Jugendlichen einsetzen und mit anderen Menschen zusammenarbeiten.

Alexander Kieninger (18/Azubi Veranstaltungskaufmann) will sich weiterhin an der Gestaltung der Stadt für die Jugendlichen engagieren, vor allem für Burning-Cup, Bahnwärterhäusle und Rondell.

Piotr Lachendro (14/TSG) fände es toll, als Teil des Jugendgemeinderats gemeinsam an positiven Veränderungen, tollen Aktionen und Veranstaltungen teilzuhaben.

Laura Rak (14/RGS) würde sich für die Wünsche der Jugendliche einsetzen. Ziel sei, einen Aufenthaltsraum zu bek ommen. Wer Fragen oder Vorschläge habe, dürfe sie gerne ansprechen. Sie höre gerne zu und helfe, wo sie könne.

Sara Musticchio (14/RGS) liegt die Meinung der Jugendlichen sehr am Herzen. Aus diesen solle etwas werden, damit diese nicht in der Stadt herumgammelten.

Sophie Merkel (14/RGS) möchte sich an der Gestaltung der Stadt beteiligen.

Felix Obergfell (19/Maler, Lackierer) will die Meinung der Jugend vertreten, deren Wünsche und Anregungen unterstützen.

Julian Pfaff (16/TSG) möchte auch in Zukunft dabei helfen, dass der Jugendgemeinderat weiterhin eine so gute Arbeit machen kann. Besonders will er sich für ein vielfältiges Sportangebot einsetzen.

Sara Raimondo (16/TSG) will sich erneut für ein jugendfreundliches St. Georgen einsetzen. Außerdem will sie weiterhin attraktive Projekte gestalten.