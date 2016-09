St. Georgen Apfelmost krönt das Angebot

Bereits der Samstag, sonst ein eher ruhiger Tag, war gut besucht, so Jörg Linhard, der zusammen mit seiner Frau Beate das Fest vor acht Jahren mit dem Backen von Flammkuchen ins Leben gerufen hatte. Und auch am Sonntag fanden sich zahlreiche Besucher ein. Viele kamen zu Fuß ins Wanderheim, entweder von der Staude, aus Langenschiltach oder gar aus St. Georgen.

Die etwa 20 Mitglieder des Schwarzwaldvereins hatten alle Hände voll zu tun, die Gäste zu verköstigen. Wie immer sehr gefragt waren die Flammkuchen, die stets frisch zubereitet und gebacken wurden. So konnten Besucher in der gemütlichen Atmosphäre des Wanderheims zusehen, wie ihre Bestellung entstand. Ebenso gut kam die von Stephan Dannecker zubereitete Flädlesuppe an.

Als Krönung gab es Apfelmost. Wer damit nichts anfangen konnte, für den kam leckerer selbst gebackener Kuchen auf den Tisch. Die Kinder vergnügten sich derweil auf dem Außengelände und an den Spielgeräten.