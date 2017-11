St. Georgen Ansprüche nicht immer deckungsgleich

Reformation der Kirche hat die Welt verändert

Am 31. Oktober, so die Geschichtsschreibung, habe er seine 95 Thesen zur Erneuerung der Kirche an das Tor der Kirche zu Wittenberg angeschlagen, die vor allem den Ablasshandel angeprangert hatten und das ausschweifende Leben innerhalb der katholischen Kirche, das dadurch ermöglicht wurde.

Sicher sei er sich nicht bewusst gewesen, welchen Erdrutsch er seinerzeit verursacht habe, die Reformation der Kirche habe die Welt verändert und die heutige religiöse Vielfalt hervorgerufen. Heute sei man Luther dankbar, habe er doch auch in der katholischen Kirche zu einem Umdenken geführt und präge noch heute die Welt. Dennoch stelle er damit jetzt den Einzelnen und auch den Staat vor Herausforderungen. Es gelte nun mehr denn je, sich auf die Gemeinsamkeiten zu besinnen.

Seit Wochen hatte die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde um Pastor Tobias Beißwenger 95 neue Thesen gesucht. Die Kirche stehe im Wandel, stellte er fest. Die Bedürfnisse des Menschen und der Wille Gottes seien nicht immer deckungsgleich. Daher habe man wie einst Luther versucht, "dem Volk aufs Maul zu schauen". Herausgekommen sei eine Aktualisierung der Thesen Luthers, mehr als 100 Menschen jeden Alters hätten ihm Thesen zugeschickt. Bei Weitem in der Mehrzahl waren Thesen, die den Hunger und die Armut der Menschen behandeln, auch der (fehlende) Friede stellte eine große Gruppe vor Probleme. Die Umwelt und was daraus gemacht wird, griffen vor allem jüngere Christen auf. Die Babytaufe und die absolute Wahrheit wurden thematisiert ebenso Bibeltreue und Toleranz. Eine besonders interessante These stellte Beißwenger ans Ende: "Für mich ist Gott wie eine riesige Katze. Er liegt auf der Erde, deshalb ist er uns so nah. Er ist Flauschig und lieb", hatte eine junge Christin ihre Sicht auf den Herrn geschildert.