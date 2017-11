St. Georgen Anschluss an das schnelle Zeitalter

Der zweite Themenblock widmet sich den Möglichkeiten und Gefahren der Digitalisierung für den Menschen und die Wirtschaft. Das St. Georgener Unternehmen Kundo xT mit ihrem Smart Home-System beispielhaft, wie Wohnungen mit intelligenter Technik vor Einbrechern geschützt werden können. Die Deutsche Post DHL Group wirft einen Blick in die digitale Zukunft der Brief- und Postzustellung. Zu sehen sein wird auch ein Parcelcopter, eine Drohne, mit der zum Beispiel eilige Arzneien schnell in entlegene Regionen gebracht werden. Ursula-Isabel von der Grün, Dozentin an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen, informiert über die Gefährdung für Unternehmen und Internetnutzer durch die wachsende Cyberkriminalität. Auch hier gibt es im Anschluss eine Diskussionsrunde mit den Referenten und dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. Die Moderation übernimmt der Kreisvorsitzende Andreas Schwab. Im Foyer der Stadthalle können sich die Besucher vor der Veranstaltung und in der Pause an verschiedenen Ausstellungsständen der teilnehmenden Firmen informieren. Auch die imsimity GmbH, ein Experte in Sachen Visualisierungen ist hier am Start. Der Eintritt ist frei. Für die Bewirtung sorgt der CDU Stadtverband St. Georgen. Im Anschluss an den Digitalkongress hält die Kreis-CDU einen Kreisparteitag ab, bei dem der neue Kreisvorsitzende und Nachfolger von Andreas Schwab gewählt wird.