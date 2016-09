Bei einem schweren Unfall auf der B33 im Bereich der Schorenkreuzung ist gestern Abend ein älteres Ehepaar verletzt worden. Sie kamen ersten Angaben der Polizei zufolge gegen 20 Uhr vom Parkplatz des Gasthaus Rössle und fuhren unmittelbar auf die Bundesstraße auf. Ein in Richtung Mönchweiler fahrender Tanklastzug hatte keine Chance mehr, die Kollision zu verhindern und krachte in die Fahrerseite des Opels. Während die 71-jährige Beifahrerin vom Rettungsdienst befreit werden konnte, musste die Feuerwehr St. Georgen den 79-jährigen eingeschlossenen Fahrer aus seinem Fahrzeug retten. Beide kamen in ein Klinikum, der 50-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Foto: Eich