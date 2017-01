Der Bebauungsplan für ein Reihenhaus mit fünf Wohneinheiten, das in der Berliner Straße gebaut werden soll, ist vom Technischen Ausschuss befreit worden. Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Vogelloch, 6. Änderung." Die bisher unbebauten Grundstücke liegen an der Berliner Straße zwischen den viergeschossigen Mehrfamilienhäusern der Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg e. G. und den zweigeschossigen Einfamilienhäusern. Die Reihenhausbebauung entspreche dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, heißt es in der Beschlussvorlage. Den Befreiungen konnte zugestimmt werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt würden, die Abweichungen städtebaulich vertretbar seien und nachbarschützende Belange nicht beeinträchtigt würden. Bürgermeister Michael Rieger findet es erfreulich, dass die Lücke geschlossen werde, sagte er in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Foto: Vaas