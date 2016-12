St. Georgen An den hohen Kosten scheiden sich die Geister

Die Idee für das Projekt stammt laut Bürgermeister Fritz Link aus einer Nutzerumfrage. Ursprünglich sei die Gemeinde von Kosten zwischen 4000 und 5000 Euro ausgegangen. Angesichts von nun eher 20 000 Euro müsse man über die Verhältnismäßigkeit diskutieren.

Es gebe am Reisemobilpark noch keine Infrastruktur, durch die sich Hotspots mit einfachen Mitteln einrichten ließen, so Erwin Hauser vom Planungsbüro TI Teleplan. Das Schaffen einer Kabelverbindung zur in einem Schuppen unterzubringenden Technik würde laut Betreiber 10 000 Euro kosten. Notwendig wären zudem drei Stahlmasten mit jeweils vier Meter Höhe um den gesamten Platz zuverlässig versorgen zu können. Im günstigsten Fall könnten für die notwendige Verkabelung vorhandene Rohre von Stromkabeln genutzt werden. Dann würde dieser Teilaspekt knapp 3000 Euro kosten. Falls neue Kabelgräben gezogen werden müssen, kämen etwa 6700 Euro zusammen. Dazu kämen jährliche Kosten von etwa 3000 Euro für das eigentliche W-Lan-Netz.

Hans Mack erkundigte sich nach bisherigen Möglichkeiten, per Handy ins Internet zu gehen. Laut Hauser ist der Empfang in dem Gebiet sehr schlecht. W-Lan sei wohl gedacht, damit Gäste Fernsehen können, so Mack. Die Frage sei, ob sie dafür auf dem Platz seien oder zum Mountainbikefahren.