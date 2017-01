St. Georgen Alte Obstbaumsorten auf über 1500 Meter Höhe

Zur Permakultur sei er über viele Irrwege gekommen, so Schäfer. Grund war eine beruflich bedingte Schwermetallvergiftung, nachdem er Maschinenbau studiert und in der Industrie gearbeitet hatte. 2008/2009 ließ er sich zum "Holzer Permakultur Praktiker" ausbilden. Seitdem arbeitet er an Permakultur-Projekten im In- und Ausland mit, hält Workshops oder Vorträge.

Schäfer beschrieb die durch herkömmliche Monokultur bedingte Zerstörung der Humusschichten im Boden. Auch brauchten Pflanzen mehr als nur eine Nährstofflösung, eine Tomate mit Fischgenen sei für Menschen sicher nicht förderlich. Heute gebe es oft bestenfalls noch Nahrungsmittel, von Lebensmitteln als Medizin weit entfernt.

Gesunder Boden bedeute aktives Bodenleben und natürliche Nährstoffversorgung. Die jahrtausendealte Permakultur sei Wirken und Handeln in natürlichen Kreisläufen, eine permanenten Kultur, die etwas mit der Weitergabe von Wissen zu tun habe. Sie beinhalte das Arbeiten mit Mikroorganismen und oft mit 20 bis 30 verschiedenen Saaten. Ein anderes Beispiel sei "Terra Preta". Permakultur fange da an, wo Lehrbücher oft aufhörten. Man müsse viel wegschieben, sie berge aber unglaubliche Möglichkeiten.