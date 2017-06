St. Georgen Als Lebensraum seltener Pflanzen

St. Georgen. Einen äußerst lehrreichen Abendspaziergang erlebten 14 Teilnehmer mit dem Schwarzwaldverein. Dessen Naturschutzwart Axel Heinzmann führte die Gruppe Richtung Vohenlohe. Dort ist eine Mähwiese, die den seit 1992 vorgegebenen Richtlinien entspricht. Darin geht es um Fauna (Tierwelt), Flora (Pflanzenwelt) und Habitat (Lebensraum), kurz FFH.

Das Weidenbächle durchfließt die Bergmähwiese und das angrenzende Feuchtbiotop. Gerhard Jäckle vom Leihwieserhof ist der Pächter. Er ist bestens informiert über die Richtlinien und gab sein großes Wissen an die aufmerksamen Zuhörer weiter.

Eine Kuh benötigt jährlich Nahrung von der Menge her so groß wie zwei Fußballfelder. Rund 160 Tage fressen die Tiere auf der Weide, die übrige Zeit im Stall. Nährstoffreiches junges Gras ist vorteilhaft, denn in den Blättern ist viel Eiweiß enthalten. Jäckle hat vor zwei Wochen gemäht und will dies in drei Wochen wieder tun. Er hofft, dass er in diesem Jahr bis zu viermal mähen kann.