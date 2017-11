St. Georgen Als Duo die Jury überzeugt

St. Georgen. Nach dem Landeswettbewerb "Jugend musiziert, der an Pfingsten in Paderborn stattfand, wurden Philipp Heine (Klarinette) und Sarah Schirmaier (Horn) vom Landesmusikrat nun zur Ehrung der ersten Bundespreisträger des Wettbewerbs aus Baden-Württemberg nach Stuttgart in den Weißen Saal des Neuen Schlosses eingeladen.