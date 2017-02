St. Georgen Alles auf Anfang im "Centro"

St. Georgen. Der neue Vorsitzende des italienischen Vereins, Francesco Fazio, begrüßte rund 40 Gäste zur Wiedereröffnung des "Centro Italiano". Er bedankte sich bei Markus Esterle vom Amt für Bürgerdienste und Manfred Scherer für die große Unterstützung und lobte die Frauen, die im Vorfeld für ein leckeres Büfett zur Veranstaltung gesorgt hatten.

Geplant sind derzeit ein Muttertagsfest in der Unterkirche, die traditionelle Nikolausfeier in der Stadthalle und ein Getränkestand beim Umzug am kommenden Sonntag vor dem ehemaligen Roten Löwen.

Neuer Vorstand will das Zentrum wieder mit Leben füllen