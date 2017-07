St. Georgen 3000 Kubikmeter Müll geraten in Brand

Es war die Brandmeldeanlage, die am frühen Freitagmorgen gegen 1.40 Uhr auf das Feuer in dem Recycling-Betrieb in der Industriestraße aufmerksam machte und den Alarm bei den Einsatzkräften auslöste. Bei der ersten Erkundung durch die Feuerwehr St. Georgen, die zunächst mit einem Löschzug die Einsatzstelle anfuhr, konnte eine starke Verrauchung in der sogenannten Input-Halle festgestellt werden – dort wird das Rohmaterial angeliefert.

„Wir haben dann gesehen, dass es zwischen der Lagerhallenwand und dem Material brennt“, berichtet Einsatzleiter Florian Jäckle. Nachdem Vollalarm ausgelöst worden war, um sämtliche Abteilungen der Feuerwehr St. Georgen an die Einsatzstelle zu rufen, begann man mit den ersten Löschversuchen. Dazu wurden sowohl Überflurhydranten in Einsatznähe als auch die rund 50.000 Liter fassenden Zisternen auf dem Betriebsgelände genutzt. Darüber hinaus baute die Feuerwehr eine Wasserversorgung in Richtung Brigach auf – diese musste letztendlich jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Die ersten Löschmaßnahmen über die Drehleiter brach die Feuerwehr dann allerdings wieder ab. Stattdessen habe man mithilfe von insgesamt drei Baggern und einem Radlader das Material aus der Halle geräumt. „Wir hatten hierbei kritische Phasen, weil durch die Zufuhr von Sauerstoff der Brand immer wieder aufgeflammt ist“, berichtet Jäckle.