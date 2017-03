St. Georgen 2017 stehen größere Investitionen an

Laut Hans-Peter Erchinger, Kassierer der Vereinskasse, geht der Mitgliedertrend weg von Familien und hin zu Einzelmitgliedern. Laut Beate Linhard, Kassiererin des Wanderheims, ist das Kassenplus nur dank der Ehrenamtlichen möglich.

Astrid Scholz, Fachwartin Wandern, berichtete von 16 Wanderungen mit 179 Kilometern und 329 Teilnehmern. 2017 sind 21 Wanderungen mit 323 Kilometern geplant. Neu angeboten wird "After-Work-Walking" zum Stressabbau bei Kurzwanderungen.

Siegfried König, Fachwart Wege, hatte mit seinen Helfern Wege mit 135 Kilometern und 82 Rauten gepflegt und dabei 71 Stunden aufgewendet.

König verlas in Vertretung von Gabi Erchinger den Bericht der Senioren. Unter anderem gab es Studienreisen nach Tirol und Kroatien oder einen Ausflug zur Chrysanthema in Laar.

Axel Heinzmann, mit seiner Frau Kirsten Fachwart Naturschutz, berichtete von der Pflege der Nistkästen. Geplant sind 2017 die Erweiterung der artenreichen Wiesen am Wanderheim, die Weiterführung des Mauerseglerprojekts und die Anlage von Streuobstwiesen. Auf der Blumenwiese gebe es die größte Dichte an Heuschrecken und Grashüpfern, so Heinzmann scherzhaft. Bei den Obstbäumen gehe es weniger um Ertrag als vielmehr den Erhalt alter Sorten.

Wanderheim hat an 27 Sonn- und Feiertagen geöffnet

Laut Wanderheimverwalter Axel Heinzmann zeigte die letztjährige Untersuchung des Trinkwassers keine Auffälligkeiten.

Das Wanderheim hatte an 27 Sonn- und Feiertagen geöffnet, alles habe man aber nicht abdecken können. Neue Bewirter und Kuchenbäcker seien immer willkommen. Das Herbstfest war mit über 500 verkauften Flammkuchen ein Renner.

2017 sind die Sanierung der Außenfassade und Feuerschutzmaßnahmen nötig. Bei Kosten von 45 000 Euro ist über den Hauptverein bis zu 50 Prozent Zuschuss möglich.

Erfreut über das tolle Angebot des Vereins war Bürgermeister Michael Rieger.

Bei der Versammlung standen auch Wahlen und Ehrungen an. Neu gewählt wurde Kirsten Heinzmann, die künftig mit der im Amt bestätigten Uta Loreit das Vorstandsteam bildet. Verabschiedet wurden Thomas Vogel und Heidi König, die seit 2005 Vorsitzende war. Sie sei sehr froh, im Verein aktiv sein zu können, so König. Es sei eine außerordentlich tolle Gruppe.

Der Ehrenvorsitzende Artur Maier bat darum, für König beim Hauptverein die Verleihung des goldenen Ehrenkreuzes zu beantragen.

Neu gewählt wurden als Beiräte Peter Meixner und Thomas Vogel. In den Ämtern bestätigt wurden zudem Hans-Peter Erchinger als Rechner Vereinskasse, Schriftführerin Karola Erchinger sowie Axel Heinzmann und Heidi König als Fachwarte Wanderheim.

Geehrt wurden Renate Roßmy und Wolfgang Vogel für 25-, Hannelore und Erwin Jerke sowie Monika und Wolfgang Winkler für 40-, Siegfried Wolber für 50- sowie Doris Meder und Margarete Rapp für 60-jährige Mitgliedschaft.