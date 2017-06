St. Georgen 16 Schicksale, vier Kontinente, eine Botschaft

St. Georgen. Um 4 Uhr morgens beginnt für To aus Laos der Tag. Der Zwölfjährige macht sich auf den Weg zur Schule, dort bleibt er fünf Tage am Stück. Zwei Stunden ist er unterwegs – zu lange, um abends wieder nach Hause zu kommen. Was er in dieser Zeit vermisst? Seine Familie und seine Geschwister.