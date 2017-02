St. Georgen 15 Teams treten beim FC Viktoria Peterzell an

Bei solchen Zahlen zeigte sich der Vorstand sehr zufrieden mit der Resonanz, obwohl man wie bereits in den Vorjahren feststellen musste, dass am Indoor-Triathlon nur Peterzeller teilnahmen. In den bewährten Händen von Werner Fichter lag wieder einmal die Spielleitung.

Wie in den Vorjahren galt es, sich im Team am Kicker, dem Indoor-Golf und mit den Dartpfeilen zu beweisen. Nach jeweils sechs Minuten war es für die Teams dann vorbei, allerdings hieß es "Jeder gegen Jeden". Und so manche Mannschaft, die sich selbst in einer Favoritenrolle sah, musste ganz plötzlich die Segel streichen.

Wer eine Frau oder ein Kind in der Mannschaft hatte, bekam beim Kicker einen Punkt Gutschrift. Dennoch schaffte es kein Mixed- oder reines Damenteam ins Finale. Wie beim Fußball gab es drei Punkte für einen Sieg und einen fürs Unentschieden. Über jedes Spiel wachten beim Kicker Michael Dhenin, beim Golf Timo Bösinger und beim Dart der langjährige Vorsitzende Herbert Seifermann als Schiedsrichter.