Sportmix Hohenzollern-Berglauf: Favoriten setzen sich erneut durch

Gleich zu Beginn lief Rutto einen scheinbar beruhigenden Vorsprung heraus, doch als es so richtig steil bergauf ging, kam der spätere Zweitplatzierte und Lokalmatador Daniel Noll (TSV Glems run2gether) immer näher und kam noch bis auf 25 Sekunden an den Vierfachsieger aus Kenia heran, der die 8,2 Kilometer lange Strecke in 30:15 Minuten bewältigte.

"Das macht uns natürlich stolz, dass mit Daniel Noll ein Läufer vom Skiclub Hechingen auf dem zweiten Platz gelandet ist. Das hätte ich nicht erwartet, dass Noll nach dem Marathon in der vergangenen Woche schon wieder so gut in Form ist und hinten raus am Berg sogar noch auf Rutto aufholt", war Bitzer begeistert. Den dritten Platz belegte Timo Zeiler (LG Brandenkopf), der auf der Burg 55 Sekunden Rückstand auf Rutto aufwies und am Ende ebenfalls noch Boden auf Rutto gut machte.

Dahinter folgten Andy Sulz (LC Schaffhausen), Leandro Anton (TSV Reute Runners) und der Oberndorfer Andreas Crivellin.

Auch bei den Frauen setzte sich mit Katrin Köngeter (LT Unterkirchnach) die Vorjahressiegerin durch, Während Rutto aber acht Sekunden hinter seiner Zeit aus dem Vorjahr zurück blieb, pulverisierte die junge Unterkirchnacherin ihre Vorjahreszeit von 36:58 Minuten um starke 46 Sekunden und legte mit 36:12 Minuten eine neue persönliche Bestzeit hin. Und dabei hielt sich Köngeter zu Beginn des Rennens noch etwas zurück. Die ersten vier Kilometer wurden noch von der Zweitplatzierten Felicitas Mensing, (Laktat-Knaller) die nach 36:45 Minuten das Ziel erreichte, bestimmt. Doch nach und nach kam Köngeter besser in Schwung, verkürzte sukzessive den Rückstand auf ihre junge Kontrahentin und zündete an der steilsten Stelle bei Kilometer Fünf, wo die "Schnorchelhuster" mit ihrer Blasmusik für Spitzenstimmung sorgte, den Turbo und war fortan nicht mehr einzufangen. Den dritten Platz bei den Frauen belegte in einer Zeit von 37:38 Minuten Ricarda Hotz (TSV Stetten am kalten Markt),