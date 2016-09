Spaichingen Insassen nach Unfall in Auto eingeklemmt

Ersten Angaben zufolge war ein Golf-Fahrer kurz vor 7.30 Uhr auf der K 5913 in Richtung Spaichingen unterwegs. Aus ungeklärten Gründen kam der Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern. Das Fahrzeug fuhr rechts einen Leitpfosten um und schleuderte dann über die Straße in das angrenzende Gebüsch. Dort überfuhr der Golf mehrere Sträucher und Bäume, bevor er dann in einem Bachbett auf der Beifahrerseite zum Liegen kam.

Die vier Männer wurden im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die teilweise schwer Verletzten in Kliniken.

An dem Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die K 5913 musste während der Bergungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden.