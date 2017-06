Southside Festival Veranstalter achten auf Sicherheitsvorkehrungen

Ein Tetrapak mit einem Liter an nichtalkoholischen Getränken ist beim Southside erlaubt, genauso wie ein Lunchpaket. Regenschirme dürfen bis zu einer maximalen Länge von einem Unterarm im zugeklappten Zustand mitgenommen werden. An den Eingängen kontrolliert die Security sämtliches Gepäck der mehr als 60.000 Besucher, die vom 23. bis 25. Juni wieder in Neuhausen ob Eck erwartet werden und führt "intensive Rucksack- und Taschenkontrollen" durch. Wer sich diesen nicht unterziehen und schneller aufs Gelände gelangen will, für den gibt es seit diesem Jahr die sogenannten Fast Lanes. Auf der Website des Festivals heißt es dazu: "Durch die Fast Lane kommt, wer maximal ein Handy, einen Schlüsselbund und ein Portemonnaie dabei hat und sonst nichts."

Auch die Polizei, Sanitäts- und Rettungsdienst sind wieder vor Ort und sorgen für Sicherheit. "Alle sind für das Thema Sicherheit sensibilisiert", sagt der Veranstalter, die Agentur FKP Scorpio aus Hamburg, die dieses größte Festival in Baden-Württemberg organisiert. Über die einzelnen Maßnahmen will FKP Scorpio mit Verweis auf Geheimhaltung allerdings nicht sprechen. "Wir wollen potenziellen Gewalttätern die etwaige Planungen ja nicht erleichtern", heißt es aus dem Organisationsbüro.

Wäre es auch möglich, dass das Festival ähnlich wie Rock am Ring evakuiert werden muss? "Eine Evakuierung ist in der Regel nur eine zeitlich begrenzte Maßnahme", so der Veranstalter. "In den meisten Fällen wir der Festivalbetrieb nach der Unterbrechung wieder aufgenommen." Die Evakuierung werde, wie bei Rock am Ring, von den Bühnen aus angekündigt. Auch über Facebook und die Festival-App werde dies kommuniziert.