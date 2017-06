Southside Festival Green Day holen Fans auf Bühne

Neuhausen ob Eck - Mit Green Day ging es für die Southsider am Samstag in die Nacht. Da störten sich die Fans auch nicht lange an den technischen Problemen, die der Band den Auftritt etwas vergällt haben dürften. Sie feierten unbeschwert zu den Songs der Punkrocker. Unsere Fotografin hat die besten Momente eingefangen.