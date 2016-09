Singen/Engen A 81: Sportwagen geht nach Unfall in Flammen auf

Singen/Engen - Am Freitagabend ist bei einem schweren Unfall auf der A 81 kurz nach dem Kreuz Hegau in Richtung Engen (Kreis Konstanz) ein italienischer Sportwagen komplett ausgebrannt. Die Insassen hatten Glück: Sie konnten sich in letzter Minute aus dem brennenden Flitzer retten. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.