Simmozheim Zahl derKinder steigt

Derzeit stehen in der Gäugemeinde ganze 20 Krippenplätze zur Verfügung, von denen 16 belegt sind, jedoch zum Teil nur an zwei, drei oder vier Tagen in der Woche. "Es ist deshalb davon auszugehen, dass Krippenplätze noch in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen", unterstreicht der Schultes. Da die Kindergartenplätze jedoch knapper bemessen sind, werden keine auswärtigen Kinder mehr aufgenommen werden können.

Gemeinderat Markus Holzäpfel regte an, in den Kindergärten eventuell noch einen Ausbildungsplatz anzubieten. "Wir müssen jetzt schnell handeln und dürfen nicht warten, bis wir 28 Kinder in den Gruppen haben", forderte Gemeinderat Eugen Häberle. Seine Kollegin Sabine Fels sprach sich dafür aus, dass geringverdienende Eltern weniger Kita-Gebühren zahlen sollten. Feigl verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass dadurch ein erheblicher Verwaltungsaufwand entstehen würde und man zusätzliches Personal dafür einstellen müsste.

Der Bürgermeister dachte auch schon an die zu erwartende größere Nachfrage nach Kita-Plätzen, wenn das geplante Baugebiet Mittelfeld realisiert wird. Dann müsse unter Umständen ein weiterer Kindergarten gebaut werden. Daran sei auch bei der Gestaltung des Schillerareals zu denken. Dort könnte zweifellos ein Kindergarten mit untergebracht werden. Feigl verwies zudem darauf, dass die Kita-Gebühren spätestens zum Jahr 2018/19 nach entsprechenden Empfehlungen der Fachverbände angepasst werden müssten.