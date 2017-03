Simmozheim Württembergische Geschichte spannend wie ein Krimi

Alles beginnt mit einem Vulkanausbruch

Doch den Anfang macht der Schriftsteller nicht mit Württemberg. Er erzählt von einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Sumbawa im Jahr 1815. "Es war der größte Vulkanausbruch der Neuzeit, bei dem 70 000 Menschen starben", so Haug. Aber was hatte das mit Württemberg zu tun? Sehr viel, denn die unvorstellbar große Aschenmenge wurde hoch in die Atmosphäre geschleudert und durch Luftströmungen zum großen Teil bis hierher transportiert. Das Ländle betraf das besonders hart: Die Sonne war für lange Zeit hinter dunklen Schleiern verborgen, die Temperaturen sanken und es regnete viel zu viel. Als Folge kam es zu Missernten und Hungersnöten. Diese Katastrophe setzt der erfahrene Autor bewusst an den Anfang seiner Erzählungen. Denn sie gab in Württemberg den Anstoß zu großen Anstrengungen, möglichst bald aus der großen Not herauszukommen. Der sprichwörtliche schwäbische Fleiß und der Er- findergeist der Schwaben vereinigten sich mit der pietistischen Grundhaltung, bei der Arbeit hoch angesiedelt ist.

Aus diesem Geist heraus konnten die schwäbischen Tüftler ihre Ideen umsetzen und ihre Firmen zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Dies drückt Haug im Untertitel seines Buches aus mit den Worten: "Wie wir Weltspitze geworden sind".

Bei seinen amüsanten Ausführungen spannt er immer wieder geschickt den Bogen bis in unsere Tage. Eine Million Schwaben verließen als Folge der Naturkatastrophe ihre Heimat. Heute gebe es erneut zahlreiche Flüchtlinge, an die wir etwas zurückgeben könnten. Dann wird die Erfolgsgeschichte des "roten Bosch" thematisiert. Er war ein Pionier der sozialen Entwicklung und führte vor mehr als hundert Jahren den arbeitsfreien Samstag, den Acht-Stunden-Tag und eine gute Bezahlung ein.