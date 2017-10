Simmozheim "Weiße Flecken" beseitigen

Bei der Realisierung würden allerdings nur sogenannte "weiße Flecken", also unterversorgte Bereiche, bezuschusst. Solche weiße Flecken gibt es zwei in Simmozheim. Nämlich im Gewerbegebiet Mönchgraben/Jahnstraße/Rötestraße und im Bereich des oben genannten Aussiedlerhofs. Im Rahmen des Markterkundungsverfahrens hatte kein Netzbetreiber zugesagt, innerhalb der nächsten drei Jahre ohne finanzielle Beteiligung der Kommune einen Breitbandausbau in Simmozheim im Bereich der weißen Flecken vorzunehmen.