Simmozheim Waldarbeit mit Motorsäge und Pferdestärke

Die Motorsäge kreischt, Sägespäne fliegen. Das Unterholz ist dicht, der Boden uneben. Doch das ausgewachsene Pferd, das an diesem Tag mitten im Wald bei Simmozheim steht, lässt sich von all dem nicht stören. Selbst, als der durchgesägte Baum gegen einen weiteren Baum kippt – kippt, nicht auf dem Boden aufschlägt! – bleibt das Tier seelenruhig.

Doch warum darf der Baum eigentlich nicht umfallen? "Das wäre dann wie eine Bürste", erklärt Revierförster Jürgen Martinek. Kracht der Stamm ins Unterholz, verhaken sich die Äste dort und bieten entsprechend großen Widerstand. Anstrengender für das Pferd, das an dieser Stelle ins Spiel kommt. Denn nun befestigt ein Pferdeführer eine Kette am unteren Ende des Stammes, das andere Ende hängt am Geschirr des Tieres. Leise Kommandos genügen – und das Pferd zieht den Baum, der sanft herab rutscht, ein Stück durchs Gestrüpp bis zu einer Trasse, in die später ein so genannter Holzvollernter fahren wird, um den Stamm weiter zu bearbeiten.

Aber weshalb kommt die große Forstmaschine nicht selbst angefahren? Dafür gibt es mehrere Gründe, weiß Martinek. Zum einen: "Das Pferd ist unschlagbar wendig", erklärt der Revierförster. Selbst dichtes Unterholz stellt für die Tiere kein Problem dar; sie kommen an Stellen heran, die für Maschinen kaum erreichbar sind. Schon gar nicht, ohne der umliegenden Vegetation zu schaden.