Simmozheim Wald bringt Gewinn

Plus von rund 7000 Euro

Laut Betriebsplan für das kommende Jahr ist im Verwaltungshaushalt erneut ein positives Jahresergebnis von fast 7000 Euro bei einem Holzeinschlag von 1100 Festmeter zu erwarten, wie Christof Grüntjens (Forstbetrieb/Abteilung Waldwirtschaft im Landratsamt) und Revierleiter Jürgen Martinek den Ratsmitgliedern erläuterten. 940 Festmeter davon werden wohl verkaufsfähig sein.

Bereits in diesem Jahr wurde ein Plus von 5500 Euro statt der geplanten 3100 Euro verbucht. Rund 150 Festmeter der 1100 geernteten Festmeter waren unter anderem Käferholz. "Dieser Anteil ist zu anständigen Preisen zu vermarkten", sagte Grüntjens. Auch in den nächsten Jahren rechnet der Forstexperte mit einem stabilen Holzmarkt.