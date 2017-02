Simmozheim Von Schach über Tanz bis Einradfahren

Simmozheim. Mit einem Dank an die rund 30 Übungsleiter und Helfer, die Woche für Woche den Übungsbetrieb in den vielfältigen sportlichen Gruppen der Turnabteilung des TSV Simmozheim aufrecht erhalten, eröffnete Abteilungsleiter Manfred Heiland die Jahreshauptversammlung der Turner im Sitzungssaal des Rathauses. Zwei Mitglieder, die sich über viele Jahre in verantwortlichen Funktionen im Ausschuss der Abteilung engagierten, zeichnete Heiland aus.