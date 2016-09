Simmozheim Vergnüglicher Abend mit Tiefgang

Simmozheim. Manfred Heiland, Spartenleiter Turnen beim TSV Simmozheim und selbst aktiver Läufer, gewann Baumann für einen Auftritt zum 110-jährigen Bestehendes Vereins. Der 5000 Meter-Olympiasieger von 1992 zieht mit der olympischen Flagge ein in die Halle, entzündet eine Fake-Fackel und ist gleich mittendrin im Aufwärmen rund ums Thema Olympia und Laufen.

"Wer von euch läuft?", so die Frage ins Publikum. Er will es genau wissen: "Was bisch heut g‘laufe?" Eugens Antwort "vom Bett zum Frühstück" provoziert eine Nachfrage des Lebensläufers und Kabarettisten: "Bisch heut‘ mit’m Rollator da?"

Im munteren Plauderton erzählt Baumann vom wahren, ausufernden Party-Leben im Olympischen Dorf, das für die Athleten die eigentliche Motivation zur Teilnahme an den Spielen sei. Dass die offiziell zugeteilten fünf Kondome pro Athlet natürlich nicht reichen, dass Anstecknadeln fast wichtiger sind als Medaillen und dass die Luftpistolenschützen am besten dran sind, weil: "Wettkampf am ersten Tag, immer Gold und danach nur noch Party, Party, Party".