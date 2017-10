Simmozheim Stütze bei Suche nach dem eigenen Weg

Zum Studium zog es die junge Frau schließlich nach Marburg und Saarbrücken, wo sie ihren Bachelor in Musikmanagement abschloss. Danach begann sie ein berufsbegleitendes Masterstudium der Musikvermittlung in Detmold. Ihre Begeisterung für die Jugendarbeit ist ihr auch während des Studiums geblieben. Schwerdtfeger hat sich in den Ferien bei Zeltlagern als Betreuerin eingebracht.

Zurück in der Heimat, weitete sich das Engagement der heute 25-Jährigen auf den Stadtjugendring Herrenberg aus. Dort war sie vor allem im vergangenen Jahr in verschiedenen Projektgruppen tätig. "Schließlich stand für mich fest, dass ich auch beruflich weiter mit Jugendlichen zusammenarbeiten möchte." Schwerdtfeger findet es auch nach zehn Jahren ehrenamtlicher Jugendarbeit spannend, für junge Menschen da zu sein und ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden.

"In meiner Freizeit lese ich viel und gerne, vor allem Fantasy-Romane", sagt die Jugendreferentin. Außerdem genießt sie die Natur bei Wanderungen und Spaziergängen. Eine große Leidenschaft der 25-Jährigen ist seit Kurzem die Trendmannschaftssportart Jugger, bei der Elemente aus dem Rugby mit dem Fechten verbunden werden. "Für dieses Spiel im Freien war ich sofort Feuer und Flamme. Man kann dabei richtig Energie loswerden", erzählt die 25-Jährige. Ihr musikalisches Talent stellt sie regelmäßig im Posaunenchor unter Beweis.

Eine gute Gelegenheit, die neue Leiterin kennenzulernen, ist am Freitag, 20. Oktober, ab 16 Uhr im Offenen Treff. Im Rahmen des unlängst gestarteten Gemeindeentwicklungsprozesses sind beim Jugendforum ausdrücklich auch die Wünsche, Meinungen und Ideen der Jugendlichen aus dem Ort gefragt. Gemeinsam soll überlegt werden, was künftig in der Kommune zugunsten dieser Zielgruppe verändert werden könnte. Aber auch die Ansichten noch jüngerer Simmozheimer sind bei diesem Prozess wichtig: "Nächste Woche werde ich die Grundschüler zu ihren Vorstellungen befragen", kündigt Schwerdtfeger an. Allen Kindern und Jugendlichen im Ort solle die Chance gegeben werden, sich einzubringen. Das sollen sie bald auch bei den Themenabenden im Offenen Treff bei der Grundschule, der freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet ist, tun können.