Simmozheim Strickrunde wirkt anziehend

Monatliche Treffen

Alles begann mit einem Aufruf des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen, den die gelernte Optikermeisterin gelesen hatte. Darin wurde davon berichtet, dass in armen Gegenden der Welt viele Kinder nachts frieren müssten, da sie keine wärmenden Decken hätten, um sich gegen die Kälte zu schützen. "Wir wollten helfen und dachten, zwei oder drei Decken können wir bestimmt zustande bringen", erzählt die Gruppenleiterin. Die Neufelds luden andere Simmozheimer Bürger dazu ein, bei einem Deckenprojekt mitzumachen. Schnell meldeten mehrere Frauen Interesse an und beteiligten sich mit ­Stricken sowie Häkeln an den monatlichen Handarbeitstreffen im evangelischen Gemeindehaus. Die Veranstaltung mit viel Spaß und Geselligkeit, bei der man auch noch Gutes tun konnte, sprach sich schnell herum. "Es war wie ein Schneeballsystem. Es beteiligten sich immer mehr Frauen, die von unserer Aktion gehört hatten", erzählt Initiatorin Neufeld. Heute engagieren sich rund 45 Strickerinnen aller Altersklassen, viele auch aus Nachbarorten, an dem Sozialprojekt.

Inzwischen wurden Berge von Decken sowie viele Babyschühchen fertiggestellt und an Kinderheime, Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Altenheime und andere bedürftige Menschen in aller Welt verteilt. In armen afrikanischen Ländern, Mittel- und Südamerika, Nordkorea sowie Syrien konnte so geholfen werden.