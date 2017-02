Simmozheim Stephanus-Figur bekommt einen Ehrenplatz

Trotz Beruf und ehrenamtlichen Engagements fand der Tüftler und Bastler auch immer wieder Zeit, einer inneren Neigung zu folgen und sich künstlerisch zu betätigen. Vor Kurzem trat er nun mit einer Stephanus-Figur an die Öffentlichkeit, die er selbst angefertigt hat und dem Bürgermeister Stefan Feigl überreichte.

An Veilchen erinnert

"Durch seinen Vornamen bin ich auf den heiligen Stephanus gekommen", sagt Schneider. Und der Nachname "Feigl" habe ihn an den Spitznamen Veigele (Veilchen) für Simmozheim erinnert. "Im Volksmund nennt man uns ja ›Veigele‹. Deshalb habe ich die Figur in ein Veigelesbeet gestellt", so der Heimatkünstler.

Um die Heiligenfigur zu gestalten, hat er zunächst eine Fotomontage von dieser eingescannt und die Figur auf der Rückseite mit dem Gesicht des Simmozheimer Bürgermeisters versehen. Es folgten der Ausdruck, der Zuschnitt und die Laminierung. Sein Geschenk hat Schneider dann mit einem Sockel zum Aufstellen versehen.

"Herr und Frau Feigl waren freudig überrascht", unter- streicht Schneider. Der Schultes habe ihm gleich gesagt, dass er die Stephanus-Figur mit seinem Gesicht auf seinem Schreibtisch im Rathaus einen Ehrenplatz geben werde.